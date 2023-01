Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Sonntag stieß bei Dellmensingen ein 23-Jähriger in ein entgegenkommendes Auto.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 20 Uhr zwischen Dellmensingen und Stetten. Aus unbekannter Ursache geriet der 23-jährige Fahrer des Mercedes auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden BMW. Bei dem Unfall blieben beide Autofahrer unverletzt. Ihre nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

