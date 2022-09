Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Festnahme und Sicherstellung nach nächtlichem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht nahmen die Beamten der Recklinghäuser Polizei zwei Tatverdächtige nach einen schweren Diebstahl an der Karl-Schneider-Straße fest. Die Polizei wurde gegen 00.20 Uhr von einem Zeugen alarmiert. Zwei Männer hielten sich unberechtigt auf dem Gelände einer Firma auf und machten sich an Kabeln zu schaffen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie noch einen Mann flüchten und über einen Zaun klettern sehen. Sie nahmen sofort die Verfolgung auf. Auf der Stollenstraße entdeckten sie sodann einen Wagen, in dem sich zwei Männer befanden. Sie konnten sodann als mögliche Tatverdächtige identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Das Auto, sowie auf dem Gelände aufgefundenes Werkzeug wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 16- und einen 21-Jährigen aus Dortmund. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren.

