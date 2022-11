POL-OS: Bramsche: Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall mit Kind - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots) - Am Dienstag kam es zu mehreren Einbrüchen in Osnabrück und Belm. Die Einbrüche fanden in Osnabrück in den Straßen "Bramscher Straße", "Holtstraße" und "Nonnenpfad", sowie in Belm in der "Bergstraße" statt. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung an der "Bramscher Straße" Ecke "Erzbergerstraße" ein. Die ...

mehr