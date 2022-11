Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Belm: Mehrere Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es zu mehreren Einbrüchen in Osnabrück und Belm. Die Einbrüche fanden in Osnabrück in den Straßen "Bramscher Straße", "Holtstraße" und "Nonnenpfad", sowie in Belm in der "Bergstraße" statt. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung an der "Bramscher Straße" Ecke "Erzbergerstraße" ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen Bargeld und Elektrogegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der "Holtstraße" ein. Dort wurden die Täter von einer Bewohnerin aus dem Haus bemerkt und flüchteten aus der Wohnung. Die Bewohnerin rief direkt die Polizei. Eine Fahndung verlief negativ. Ein Täter habe wie folgt ausgesehen:

- 165 cm groß - ca. 55 Jahre alt - graue kurze Haare - trug eine blaue Jeans und eine blaue Jacke

Am "Nonnenpfad" drangen Unbekannte zwischen 18:20 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten die Wohnung ebenfalls nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

In Belm in der "Bergstraße" drangen zwischen 14 Uhr und 19:30 Uhr Einbrecher gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein und durchsuchten diese. Mit bisher unbekanntem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Bürger, die Hinweise auf die Täter oder die Taten geben können, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327 -3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell