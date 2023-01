Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 24. Januar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in Schule und in Kindertagesstätte

Freitag, 20.01.2023, 18:00 Uhr, bis Montag, 23.01.2023, 06.30 Uhr

Zwischen Freitagabend und Montagfrüh gelangten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in die Räumlichkeiten einer Schule in der Salderschen Straße. Einige Räumlichkeiten der Schule wurden offenbar durchsucht und ein Tresor gewaltsam geöffnet und hieraus Bargeld entwendet. Zudem wurden verschiedenste Gegenstände mit einem Stift beschmiert. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Ebenfalls zwischen Freitag und Montag gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Adalbert-Stifter-Straße in Salzgitter Thiede. Hier wurde offenbar nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in beiden Fällen unter 05341 / 1897-0.

