POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Steinewerfer beschädigen abgestellten Pkw, Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim-Schönau (ots) - Bei einem Brand, der am Mittwochmorgen, den 26.10., gegen 04:30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tilsiter Straße ausgebrochen war, erlitt ein Bewohner lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen ...

