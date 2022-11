Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Nach Brand in Wohnhaus - Mann erlag seinen Verletzungen; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Schönau (ots)

Bei einem Brand, der am Mittwochmorgen, den 26.10., gegen 04:30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tilsiter Straße ausgebrochen war, erlitt ein Bewohner lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 55 Jahre alten Wohnungsinhaber handelte. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung vom 26.10.2022: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5354697

