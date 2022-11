POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) - Am Montagabend gegen 17:20 Uhr wurde eine 20 Jahre alte Frau in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 23, von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in der Folge belästigt. Der Ehemann der Frau eilte ihr daraufhin zur Hilfe und verständigte die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte bei dem 33-jährigen ...

