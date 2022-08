POL-REK: 220822-2: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Erftstadt (ots) - Ein alkoholisierter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Ein 33-jähriger Mann befuhr am Sonntagmorgen ( 21.08.2022 ) gegen 00:55 Uhr In Erftstadt-Scheuren die Straße Am Valder in Richtung Erftstadt-Borr. In Höhe der Hausnummer 37 kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Leitplanke. Durch den Aufprall löste der ...

