Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholfahrt endet mit Unfall

Erftstadt (ots)

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke.

Ein 33-jähriger Mann befuhr am Sonntagmorgen ( 21.08.2022 ) gegen 00:55 Uhr In Erftstadt-Scheuren die Straße Am Valder in Richtung Erftstadt-Borr. In Höhe der Hausnummer 37 kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Leitplanke. Durch den Aufprall löste der Fahrerairbag in seinem Auto aus. Der Wagen verkeilte sich in der Leitplanke und war nicht mehr fahrbereit. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Deshalb wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Der 33-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinflusses verantworten. (ua)

