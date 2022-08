Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220819-4: Tatverdächtigen nach Raubüberfall auf Tankstelle festgenommen

Erftstadt (ots)

Hinweise führten auf die Spur des mutmaßlichen Räubers - Pistole sichergestellt

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 11. August 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5294216

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstagabend (18. August) in Erftstadt-Lechenich einen Mann (21) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am 10. August an dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Liblar beteiligt gewesen zu sein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die der Tatverdächtige in seinem Hosenbund mitgeführt hatte. Zeugenhinweise hatten die Polizisten auf die Spur des 21-Jährigen geführt und damit den Grundstein für die spätere Festnahme gelegt.

Der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Fahndung nach seinem Komplizen läuft auf Hochtouren.

Gegen 22 Uhr kontrollierten die Uniformierten mehrere Personen auf dem Markt in Lechenich. Darunter befand sich auch der 21-Jährige dessen Namen die Beamten bereits von Hinweisgebern kannten. Das Auffinden der möglichen Tatwaffe bei dem Verdächtigen war das den Ermittlern noch fehlende Indiz - Festnahme.

Kriminalbeamte vernahmen den Beschuldigten umgehend und stellten dessen Personalien zweifelsfrei fest. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell