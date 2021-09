Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falschfahrer B9

Germersheim (ots)

Am 25.09.2021 löste ein Verkehrsteilnehmer ab 23:05 Uhr bei der Polizei in Germersheim und Wörth eine Flut an Notrufen aus.

Der 57-jährige Mann befuhr die B9 von Rheinzabern kommend in Fahrtrichtung Speyer, jedoch auf der Gegenfahrbahn. Zwischen den Ausfahrten Schwegenheim und Römerberg konnte der Falschfahrer durch die Polizei Germersheim letztendlich festgestellt und aus dem Verkehrs gezogen werden. Bei der Verkehrskontrolle konnte sich der Fahrer kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Germersheim melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell