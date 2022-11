Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mann greift Fahrgast an - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Als ein 24 Jahre alter Mann am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr an der Haltestelle "Rohrbach Markt" in den Bus der Linie 23 einsteigen wollte, versperrte ein Fahrgast die Einstiegstür und hinderte den 24-Jährigen am Zustieg. Auch auf Ansprache des Busfahrers reagierte der Störer zunächst nicht. Nachdem der 24-Jährige sich schließlich versuchte an dem Mann vorbeizuschieben, schlug dieser plötzlich zu und traf den 24-Jährigen im Gesicht. Im Anschluss flüchtete er aus dem Bus. Um den Angreifer zur Rede zu stellen, nahm der 24-Jährige die Verfolgung auf. Daraufhin drehte sich der Unbekannte um und sprühte seinem Verfolger Reizstoff in das Gesicht. Während der 24-Jährige durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch behandelt wurde, gelang dem Mann die Flucht.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 180 cm groß, schlank, dunkler Teint, dunkelblaue Jacke, Kappe, schwarze Haare

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann sowie zu dessen Fluchtrichtung machen können, sich unter der Tel.: 06221 3418-0 zu melden.

