Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 24.01.2023:

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

Am vergangenen Wochenende ist versucht worden in eine Bäckereifiliale in Dungelbeck einzubrechen. Am Morgen des 22.01. stellte eine Angestellte fest, dass die Eingangstür der Filiale in der Alte Landstraße beschädigt worden ist. Offenbar wurde versucht die Tür aufzuhebeln. Der Versuch misslang zwar, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Autofahrer ohne Versicherung unterwegs

Gegen 00:30 Uhr am 24.01. fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Peine ein Seat in der Kirchhofstraße auf. Nachdem sich die Beamten entschieden den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren, verließ der Fahrer das Auto und versuchte wegzulaufen. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnten die Beamten ihn einholen und festhalten. Zurück am Auto stellten sie fest, dass die Kennzeichen am Seat zu einem anderen Auto gehörten. Für den Seat konnte der Fahrer keine Versicherung nachweisen, außerdem ist die Kraftfahrzeugsteuer nicht bezahlt worden. Bei der folgenden Überprüfung fanden die Polizisten zusätzlich einen Teleskopschlagstock bei ihm. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und mehrere Strafverfahren gegen den 18-jährigen Peiner eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell