Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bei Verkehrsunfall eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag gegen 10.10 Uhr befuhr ein 60jähriger PKW- Führer aus Niederkrüchten mit seiner 60jährigen Beifahrerin ebenfalls aus Niederkrüchten in Viersen-Dülken den Amerner Weg (L372) aus Richtung Amern kommend in Richtung Dülken. An der Einmündung Amerner Weg/ Hochfeld bremste er sein Fahrzeug ab und wollte auf der Straße wenden. Der hinter ihm fahrende 66jähriger PKW-Führer aus Schwalmtal, der mit seiner 64jährigen Beifahrerin ebenfalls aus Schwalmtal unterwegs war, erkannte den Wendevorgang zu spät. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin aus Niederkrüchten leicht verletzt. Der Fahrer aus Schwalmtal wurde ebenfalls leicht verletzt, seine Beifahrerin aber derart schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /UR (213)

