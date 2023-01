POL-OH: Suche nach 87-jährigen aus der Gemeinde Eichenzell erfolgreich beendet

Osthessen (ots) - Trickbetrüger erbeuten hohen fünfstelligen Geldbetrag - Ihre Polizei warnt Osthessen. Erneut treiben Trickbetrüger mit sogenannten Schockanrufen in den drei osthessischen Landkreisen ihr Unwesen. So kam es in den letzten Tagen wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen bei Bürgerinnen und Bürgern. Die Täter geben sich als gute Bekannte, ...

