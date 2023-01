Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Fulda. Ein 58-jähriger Citybike-Fahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (26.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen kurz vor 15 Uhr den Fahrradstreifen der Rangstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Eine 60-jährige Subaru-Fahrerin befuhr zeitgleich die Rangstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollte eine Beifahrerin im stockenden Verkehr aus dem Pkw aussteigen und öffnete die Autotür. Der 58-jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die geöffnete Tür. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Heringen. In der Zeit von Donnerstag (26.01.), gegen 15 Uhr bis 16 Uhr, parkte eine 54-jährige Frau aus Philippsthal einen schwarzen Opel Corsa ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplätzen der Postfiliale. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem Opel fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Versuch in oder aus einer Parklücke zu fahren den schwarzen Opel Corsa. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (26.01.), gegen 8:15 Uhr, befuhren eine 36-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Seat Leon und ein 25-jähriger Mann - ebenfalls aus Schenklengsfeld - mit einem Peugeot Vivaro die Wippershainer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 51 wollte die Seat-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf ein dortiges Firmengrundstück abbiegen. Dazu verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Der hinter dem Seat fahrende Peugeot bemerkte das Abbremsen des Fahrzeugs jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Rotenburg. Zur Unfallzeit am Mittwoch (25.01.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Rad den Marktplatz und bog nach derzeitigem Kenntnisstand in die Löbergasse ab. Hierbei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit einer achtjährigen Fußgängerin aus Rotenburg. Das Mädchen wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Zeugen werden gebeten Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu geben.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Unfall

Lauterbach-Maar. Am Donnerstag (26.01.), gegen 10.15 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Fahrer aus Rheine mit seinem VW Golf von der Park- und Rastplatzanlage Maar nach rechts auf die Bundesstraße 254 auf. Hierbei kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw eines 51-jährigen Fahrers aus Eisenach. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

