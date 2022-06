Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Illegales Lagerfeuer

Bad Driburg (ots)

Am Samstag wurde gegen 09.35 Uhr in Bad Driburg an der Schutzhütte am Wanderweg Sachsenring ein Lagerfeuer entzündet. Die angrenzende Schutzhütte wurde durch das Lagerfeuer leicht beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei Höxter bittet um sachdienliche Hinweise unter 05271-9620/TT

