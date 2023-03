Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Handy geraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Um eine Strafanzeige nach einem Raubüberfall zu erstatten, kam ein 18-Jähriger am Samstag (25. März) zur Polizeiwache Walsum. Er berichtete den Beamten, dass er gegen 2:30 Uhr am Busbahnhof an der Von-der-Mark-Straße gewartet hätte. Plötzlich seien drei junge Männer (17 bis 20 Jahre) auf ihn zugekommen und hätten ihn nach einer Zigarette gefragt. Dann hätte das Trio angefangen, ihn zu durchsuchen und sein Handy geraubt. Damit sollen die Unbekannten anschließend in Richtung Ratingsee-Siedlung geflüchtet sein. Weil der 18-Jährige um Hilfe gerufen habe, sei ein Mann auf den Überfall aufmerksam geworden. Dieser sei hinter den Angreifern hergerannt, habe sie jedoch nicht mehr einholen können. Für die Ermittler vom Kriminalkommissariat 13 ist dieser Mann ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei Duisburg aufzunehmen - ebenso natürlich auch weitere Zeugen.

Die Jugendlichen sollen etwa 1, 70 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Einer soll glattrasierte Haare haben und mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Dazu soll er eine blau-graue Jeanshose getragen haben. Ein anderer hatte einen roten Verband an der linken Hand und trug eine olivgrüne Bomberjacke zur grauen Jogginghose. Der Dritte trug eine blau-graue Mütze und einen blau-grauen Trainingsanzug.

