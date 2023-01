LPI-J: Schmierfink erwischt und Drogen beschlagnahmt

Weimar (ots) - Im Verlaufe der letzten Woche brachten Unbekannte, teils einschlägig aus dem Stadtgebiet bekannte Abkürzungen, auf die Fassade eines Wohnhauses in der Lisztstraße Weimar an. Mittels roter, weißer und blauer Farbe sprühten sie verschiedene Schriftzüge an die Wand und verursachten so Sachschaden von über 500 EUR. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen an die Polizei in Weimar unter 03643/882-0 zu richten. Rückfragen bitte an: ...

mehr