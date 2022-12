Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Einbruchserie in Kleingärten an der "Bleiche" in Holzminden

Ein Dokument

Holzminden (ots)

Seit dem letzten Wochenende (11.12.2022) kommt es in der Kleingartenkolonie an der "Bleiche" in Holzminden zu diversen Einbrüchen in die auf den Parzellen befindlichen Häuser und Hütten. Der oder die Täter verschaffen sich auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu den Gärten und brechen verschlossene Gartenhäuser und Abstellräume auf. Zumeist wird nur Sachschaden angerichtet oder Verwüstungen vorgenommen. Vereinzelt kommt es jedoch zur Entwendung von Gartengeräten bzw. Anbauteilen wie Akkus o.ä. Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell