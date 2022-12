Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Emmerthal, Zeugen gesucht

Emmerthal (ots)

Am Mittwoch, den 14.12.2022, um 11 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz des Lebensmittelgeschäfts "EDEKA", an der Hauptstraße in Emmerthal zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde eine Videoaufzeichnung des Verkehrsunfalls gesichtet. Demnach beschädigte der Fahrzeugführer eines grauen (silberfarbenen) Ford Focus beim Ausparken aus einer Parklücke einen Opel Crossland in Blau. Danach rangierte der Unfallverursacher einige Male und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem flüchtigen Ford Focus geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell