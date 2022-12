POL-HOL: Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung

Bodenwerder (ots) - In der vergangenen Nacht, also am 08.12.2022 gegen 01.25h kam es in Bodenwerder zu einem Einbruch in den Rewe-Getränkemarkt Am langen Acker an der B 83. Mindestens drei noch unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Markt und entwendeten ...

