Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtrag zur Auftragsnr. 4924780: Verkehrsunfallflucht in Hameln - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

In der Nacht des 07.12.2022 kam es in Hameln in der Straße Reimerdeskamp zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5389432). Aufgrund sachdienlicher Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei Hameln, kann die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug weiter konkretisiert werden. Zudem wurde der Unfall zufällig videografiert, woraus sich weitere Hinweise ergeben haben. Der Unfallzeitpunkt beschränkt sich nun auf den 07.12.2022, auf 23:40 Uhr. Das flüchtige Fahrzeug ist ein Daimler-Benz C-Modell in grau aus dem Jahr 2015 bis 2018 und weist im Frontbereich massive Beschädigungen auf. Weiterhin ist bekannt, dass unmittelbar nach dem Verkehrsunfall ein/e mögliche/r Zeuge/in an dem Unfallort in einem schwarzen Fahrzeug vorbeigefahren ist.

Zeugen die weitere Angaben zu dem unfallflüchtigen Daimler Benz geben können, insbesondere der bislang unbekannte Zeuge, der den Unfall beobachtet haben muss, werden gebeten, sich mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 in Verbindung zu setzten.

