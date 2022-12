Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Hameln - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, den 07.12.2022 auf Donnerstag, den 08.12.2022 zwischen 18.00 Uhr und 00.40 Uhr kam es in der Straße Reiemerdeskamp kurz nach dem Kreuzungsbereich Lemkestraße und Meißelstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Anschließend flüchtete die/der Verursacher/in vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein silbernes/graues Fahrzeug den Reimerdeskamp in Richtung Reherweg und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, dabei touchierte der/die unbekannte/r Fahrzeugführer/in zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, sodass mehrere Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Opel Vectra und einen schwarzen Hyundai Tucson. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Aufgrund des vorgefundenen Schadensbildes ist davon auszugehen, dass das flüchtende Fahrzeug im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls starke Beschädigungen aufweist.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum unfallflüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden unter der 05151/933-222 entgegen.

