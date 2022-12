POL-HM: Verkehrsunfall mit anschließender Verfolgungsfahrt in den Landkreisen Holzminden und Northeim

Bad Münder (ots) - Am Samstagabend kurz vor Mitternacht brachen unbekannte Täter in die Classic-Tankstelle an der Bundesstraße 217 in Hachmühlen ein. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Nach ersten Erkenntnissen sind eine unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet worden. ...

