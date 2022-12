Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle - alter Geländewagen flüchtet vom Tatort in Hachmühlen

Bad Münder (ots)

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht brachen unbekannte Täter in die Classic-Tankstelle an der Bundesstraße 217 in Hachmühlen ein.

Um in den Verkaufsraum zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Nach ersten Erkenntnissen sind eine unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet worden.

Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam und beobachtete einen alten, klappernden Geländewagen, der über die Bundesstraße 217 in Richtung Hannover wegfuhr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Erst im Februar dieses Jahres war die Classic-Tankstelle an der Hachmühler Straße Ziel von Einbrechern. Die Pressemitteilung vom 03.02.2022 dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5137769

Hinweise zu der aktuellen Einbruchstat werden unter Tel. 05042/9331-0 von der Polizei Bad Münder entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell