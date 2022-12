Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw fährt in Bad Münder rückwärts in die Hamel

Bad Münder (ots)

Am Samstag, 03.12.2022, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in Bad Münder an der Bahnhofstraße ein ungewöhnliches Unfallereignis.

Ein Audi, der von einem 84-jährigen Mann aus Bad Münder gefahren wurde, stand hinter dem Rohmel-Kreisel in der Bahnhofstraße vor einer Ampel. Plötzlich wurde der Wagen stark rückwärts beschleunigt, durchbrach mit dem Heck ein Absperrgeländer und fuhr hangabwärts in das Bett der wasserführenden Hamel.

Sowohl der Fahrer als auch seine 83-jährige Beifahrerin aus Bad Münder blieben unverletzt, konnten aber nicht selbst aus dem Fahrzeug steigen. Die alarmierte Feuerwehr sorgte nicht nur dafür, dass die beiden Fahrzeuginsassen aus ihrer misslichen Lage befreit und zur vorsorglichen Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben werden konnten, sondern auch in Absprache mit dem Umweltamt dafür, dass mögliche Betriebsstoffe nicht in die Hamel gelangten.

Während des Rettungseinsatzes und der Bergung des Wagens kam es im Bereich des Rohmel-Kreisels zu Verkehrsbehinderungen.

