POL-HM: Auffinden eines unbekannten Leichnams in der Feldmark

Scharfoldendorf (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (29.11.2022) brachen zwei bisher unbekannte Täter in eine SB Tankstelle in Scharfoldendorf (Eschershausen) ein. Um kurz nach 02.00 Uhr warfen die Täter einen Glaseinsatz der Eingangstür mit einer Betonplatte ein. Durch den Knall wurde eine zufällig vorbeikommende Zeugin (45 Jahre) auf die Tat aufmerksam. Die Frau informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen des ersten ...

mehr