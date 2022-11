POL-HM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Gemeinde Kirchbrak - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Holzminden (ots) - In den späten Abendstunden hat ein bislang unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe den Angestellten einer Tankstelle in der Sollingstraße in Holzminden zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Polizei in Holzminden ermittelt jetzt wegen räuberischer Erpressung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Täter. Am Freitagabend wurde ...

