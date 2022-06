Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in der Sandhofener Straße - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr geriet die 59-jährige Fahrerin eines Ford KA bei regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Sandhofener Straße ins Schleudern und prallte, nachdem sie einen geparkten Opel Astra touchiert hatte, zunächst gegen einen Hochspannungsmast. Im weiteren Verlauf touchierte sie einen ebenfalls geparkten Seat bevor ihr Wagen zum Stehen kam. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 11.000 Euro belaufen. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme für knapp 1,5 Stunden unterbrochen, weshalb die RNV für den Zeitraum einen Schienenersatzverkehr einrichtete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell