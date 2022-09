Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Täter festgenommen nach Einbruch - U-Haft angeordnet

Georgsmarienhütte (ots)

Im Rahmen der Oeseder Großkirmes kam es in der Nacht zu Sonntag (gegen 00:30 Uhr) zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Wohnwagen von einer Schaustellerin. Der Dieb verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt und durchwühlte anschließend den Wohnwagen. Als die Geschädigte wenige Zeit später zu ihrer Unterkunft zurückkehrte, fehlte ihre Geldbörse. Mehreren Zeugen beobachteten den Täter bei seiner Flucht, sodass dieser wenig später durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgehalten und folglich an die Einsatzkräfte übergeben werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter außerdem zuvor eine Geldkassette aus einem Imbisswagen entwendet hatte. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 36-Jährige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft für den Täter an, sodass dieser anschließend in die JVA verbracht wurde.

