Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Festnahme nach Anruf falscher Polizeibeamter

Bad Pyrmont (ots)

Nachdem es am 02. Dezember in Bad Pyrmont zu einem Anruf durch sogenannte falsche Polizeibeamte gekommen war, konnte die Polizei einen 22-jährigen und 20-jährigen Mann festnehmen. Ein Täter gab sich bei seinem Anruf bei einer 56-jährigen Pyrmonterin als Polizist aus. Er suggerierte der Frau nach gängigem Modus Operandi, dass aufgrund eines bevorstehenden Einbruchs ihr Geld nicht mehr sicher sei. Die 56-jährige Pyrmonterin erkannte den Betrug und alarmierte die Polizei. Dank der couragierten Mithilfe der Frau wurde ein Treffen vereinbart, bei dem das Opfer mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck vor ihre Haustür ablegen sollte. Kurz darauf erschien der 22-Jährige an der Anschrift des Opfers, um die Beute abzuholen. Dabei wurden er und der in einem Fluchtfahrzeug wartende 20-jährige Mittäter von den alarmierten Polizeikräften festgenommen. Der genutzte Pkw wurde beschlagnahmt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sie am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stellen oder um Geldbeträge bitten würde. Geben Sie in Telefonaten keinesfalls Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben Sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen. Warnen Sie ältere Mitmenschen vor dieser Betrugsmasche. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell