Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Koffer mit Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmittag (20. Juni) zwischen 12:35 Uhr und 13:05 Uhr die Fensterscheibe eines geparkten Audi eingeschlagen und zwei Rollkoffer mit Schmuck gestohlen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Untermauerstraße. Zeugen sucht das Kriminalkommissariat 36. Unter der Rufnummer 0203 2800 können sich Hinweisgeber an die Polizei Duisburg wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell