Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Umgestürzter Sattelauflieger mit geladenem Gefahrgut in Holzhausen

Bad Pyrmont (ots)

Am Mittwoch, den 07.12.2022 gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei Bad Pyrmont bekannt, dass ein Lkw mit geladenem Stickstoff auf einem Feld- und Wirtschaftsweg, Am Nagelsbrink in Bad Pyrmont umgestürzt war. Der 41-Jährige Fahrzeugführer aus Haltern am See hatte sich zuvor mit seinem Sattelzug verfahren und hat den Feldweg für ein Wendemanöver genutzt. Bei diesem Manöver kippte der Auflieger im Kurvenbereich nach rechts in den Graben. Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurden vorsorgliche Sicherheitsvorkehrungen für die umliegende Bevölkerung getroffen. Am Einsatzort konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell ausgeschlossen werden, dass Stickstoff ausgetreten ist, daher bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner. Auch der 41-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Ein Schaden kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

