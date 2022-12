Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Holzminden (ots)

Am Montag, 05.12.2022 in der Mittagszeit zwischen 13.00h bis 13.30 kam es in Holzminden in der Straße "Fasanenflug" zu einem Trickdiebstahl im Wohnhaus einer Seniorin. Es klingelten zur Tatzeit zwei südländisch aussehende Männer mit Arbeitsmontur und gaben vor, als Mitarbeiter der Wasserwerke im Haus Überprüfungen vornehmen zu müssen. Nach kurzem Vorzeigen irgendwelcher Ausweise verschafften sich die Personen Zutritt zu dem Haus. Während die allein anwesende Frau beauftragt wurde, im Keller einen Wasserhahn zu öffnen, blieb mindestens einer der Täter im Wohnbereich. Nach einer Weile wurde die Frau misstrauisch und stellte fest, dass die "Wasserwerker" zwischenzeitlich wieder gegangen waren. Schnell wurde klar, dass die Täter u.a. das Schlafzimmer durchsucht und hochwertigen Schmuck gestohlen haben. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben. Beide männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, normale Statur, südländisches Aussehen, schwarze Haare, beide trugen ein Basecap und waren mit einer schwarzen "Arbeitsmontur" bekleidet. Der Kriminaldienst der Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter in Tatortnähe an oder in einem Fahrzeug beobachtet wurden. Ebenso kann es zu weiteren solchen Trickdiebstählen oder Versuchstaten gekommen sein. Auch hierzu bittet die Kripo um Hinweise.

