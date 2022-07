Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettendiebe auf der Flucht

Jena (ots)

Zwei Zigarettendiebe trieben am Montagmorgen in einem Supermarkt in der Altenburger Straße ihr Unwesen. Die beiden Männer, südländischem Phänotyps, betraten den Markt und räumten diverse Gegenstände in den Einkaufswagen. An der Kasse verlangten sie Zigaretten und entnahmen diese auch aus der entsprechenden Vorrichtung. Nachdem der Zahlvorgang durch das System abgebrochen wurde, verließ einer der beiden unbekannten Männer den Markt mit den Zigaretten, unter dem Vorwand Geld zu holen. Der zweite Täter folgte kurze Zeit später. Allerdings war eine Rückkehr der beiden Männer nur als Vorwand genutzt worden, da sich die Unbekannten unverzüglich in ein Fahrzeug setzten und mit dem Beutegut, acht Schachtel Zigaretten im Wert von 96 Euro, vom Parkplatz in unbekannte Richtung entfernten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell