LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weimar (ots) - Im Zeitraum vom 08.07.2022 bis zum 11.07.2022 haben unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Gemeinde Am Ettersberg ein hochwertiges Arbeitswerkzeug entwendet. Der Wert des Beuteguts beläuft sich insgesamt auf über 15.000 EUR. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Es wird nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

