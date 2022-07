Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Eine 41-Jährige wurde am Montagmittag von einem Autofahrer in der Katahrinenstraße übersehen. Die Frau war auf dem Fahrradschutzstreifen in der August-Bebel-Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als ein 58-Jähriger mit seinem Mitsubishi aus der Katharinenstraße auf die August-Bebel-Straße einbiegen wollte. Der Mann übersah die vorfahrtsberechtigte und herannahende Fahrradfahrerin und kollidierte mit ihr. Daraufhin stürzte die 41-Jährige und verletzte sich leicht.

