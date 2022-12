Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Drei jugendliche Einbrecher stehlen Damenhandtaschen

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (05.12.) ist es während einer kurzen Abwesenheit einer Hausbesitzerin zu einem Einbruchdiebstahl in ihr Haus gekommen.

Die Geschädigte hatte ihr Haus in der Straße Im Erlengrund gegen 13:35 Uhr verlassen und kehrte gegen 15:15 Uhr zurück. Sofort fiel ihr auf, dass Schränke und Schubladen durchwühlt und eine Terrassentür eingeschlagen wurde.

Ein Nachbar hatte zufällig vor dem Einbruch drei verdächtige Personen gesehen und offenbar nach der Tat erneut, als sie aus Richtung der Straße In den Weiden zurückkamen. Er fotografierte die drei Personen, so dass die Geschädigte nach Tatentdeckung bei Durchsicht der Fotos sogar ihre drei Handtaschen in den Händen der Täter erkennen konnte, die ihr bei dem Einbruch entwendet wurden.

Neben den wertvollen Handtaschen wurde nach einer vorläufigen Einschätzung ein Paar Schuhe entwendet. Der Sachschaden an der Terrassentür wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 16 - 18 Jahre alt, laut Zeuge "nordafrikanischer Phänotyp".

Alle drei trugen Jeans und waren von schlanker Statur. Der erste Täter trug zudem eine schwarze Kapuzenjacke, ein schwarz-weißes Käppi und schwarze Turnschuhe. Der zweite Täter trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke und dazu schwarze Turnschuhe mit heller Sohle. Der dritte Täter trug einen grauen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern. Es wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Eine Fahndung nach den drei Tätern verlief zunächst ergebnislos.

Wer weitere Hinweise zu den drei Einbrechern geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell