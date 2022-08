Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter beschädigt geparkte Autos - Zeugenaufruf

Mönchengladbach (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend, 22. August, an der Gasthofstraße in Gladbach im Vorbeigehen mehrere geparkte Autos beschädigt.

Um 21.40 Uhr beobachtete eine 41-jährige Anwohnerin vom Fenster ihrer Wohnung aus, wie der Verdächtige gegen den Spiegel ihres Autos schlug und in Richtung Lüpertzender Straße davonging. Die Zeugin eilte nach draußen und folgte dem Mann bis zur Stepgesstraße, wo er in einem Mehrfamilienhaus verschwand.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten entlang der Gasthausstraße an insgesamt sechs Autos Beschädigungen fest. Die Fahrzeuge wiesen an der zur Fahrbahn gewandten Seite lange Kratzer im Lack auf. Mutmaßlich waren all diese Beschädigungen durch den flüchtigen Mann verursacht worden.

In dem Mehrfamilienhaus an der Stepgesstraße konnte der Täter durch Polizeibeamte nicht angetroffen werden. Auch eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Laut Zeugenangaben ist der Täter etwa 35 - 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, einer dunklen Hose, einer schwarzen Kappe und schwarzen Schuhen.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat noch beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Hinweise bitte an 02161-290. (jn)

