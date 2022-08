Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub mit anschließender Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Auf der Stephanstraße in Mönchengladbach kam es am heutigen späten Nachmittag zu einem Raubdelikt. Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene 40jährige Tatverdächtigte näherte sich dem 28jährigen Opfer von hinten an. Er stahl hierbei aus der Handtasche der Geschädigten ein Handy und schlug ihr dabei in das Gesicht. Als der Tatverdächtige fliehen wollte, konnte die Geschädigte ihn so treten, dass er das zuvor erbeutete Handy fallen lassen musste. Eine eingeleitete Fahndung durch die Polizei Mönchengladbach war erfolgreich. Der Flüchtige konnte in der Nähe des Nordparks angetroffen und festgenommen werden.

