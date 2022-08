POL-MG: Räuberische Erpressung in der Mönchengladbacher Innenstadt

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 19. August, ist es gegen 18 Uhr an einem Feldweg am Pongser Feld zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Ein bislang unbekannter Mann soll einer 14-Jährigen nachgestellt und sie am Oberkörper unsittlich angefasst haben. Die 14-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie auf dem Feldweg in Richtung Preyer Straße spazieren gegangen sei. Dabei kam sie an einem ihr unbekannten ...

