Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Während Fußballspiel Scheibe eingeschlagen: Unbekannte stehlen Wertsachen aus Autos

Mönchengladbach (ots)

Während des Fußballspiels Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC am Freitagabend, 19. August, haben noch unbekannte Autoknacker rund um das Stadion am Nordpark an insgesamt vier geparkten Autos Scheiben eingeschlagen und Wertsachen aus den Fahrzeuginnenräumen entwendet.

Drei der betroffenen Pkw befanden sich am Parkplatz P4; ein weiterer stand an der Hennes-Weißweiler-Allee. Aus den Autos entnahmen die Täter jeweils Bargeld. In einem Fall nahmen sie zudem einen Kasten Bier aus dem Kofferraum mit.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr dort etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie bittet sie, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

