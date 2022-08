Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bücherspenden angezündet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Samstagmorgen, 20. August, einen Schrank für Bücherspenden an der Sittardstraße Ecke Kaiserstraße in Eicken in Brand gesetzt.

Gegen 5 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie sich drei männliche Personen, die alle weiße T-Shirts trugen, an dem Schrank zu schaffen machten. Kurz darauf sah er dort ein Feuer brennen. Der Zeuge verständigte daraufhin Polizei und Feuerwehr. Das Feuer konnte gelöscht werden; alle Bücher und der Schrank wurden jedoch zerstört.

Die Polizei fragt: Wer hat noch etwas von der Tat mitbekommen und kann sachdienliche Hinweise geben? Diese werden unter der 02161-290 entgegengenommen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell