POL-MG: Imbiss-Einbrecher erbeuten Bargeld

Mönchengladbach (ots) - Auf der Stephanstraße in Mönchengladbach kam es am heutigen späten Nachmittag zu einem Raubdelikt. Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene 40jährige Tatverdächtigte näherte sich dem 28jährigen Opfer von hinten an. Er stahl hierbei aus der Handtasche der Geschädigten ein Handy und schlug ihr dabei in das Gesicht. Als der Tatverdächtige fliehen wollte, konnte die Geschädigte ihn ...

mehr