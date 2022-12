Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Einbruch in Getränkemarkt Bodenwerder mit Zielrichtung Tabakwaren

Ein Dokument

Bodenwerder (ots)

In der vergangenen Nacht, also am 08.12.2022 gegen 01.25h kam es in Bodenwerder zu einem Einbruch in den Rewe-Getränkemarkt Am langen Acker an der B 83. Mindestens drei noch unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Markt und entwendeten Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Die Beute wurde in einem vor dem Markt abgestellten PKW verstaut und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Nach telefonischer Mitteilung eines Augenzeugen wurde sofort eine Nahbereichsfahndung durch alle verfügbaren Einsatzkräfte aus Bodenwerder, Holzminden und Hameln durchgeführt. Das Tatfahrzeug konnte dabei nicht mehr festgestellt werden. Nach Tatortaufnahme durch die Tatortgruppe der Polizei Hameln übernimmt heute die Kripo Holzminden die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell