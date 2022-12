Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 83-Jähriger fährt in Fachmarkt. Verkehrsunfall verursacht hohen Sachschaden

Hameln (ots)

Am gestrigen Nachmittag (15.12.2022) gegen 14:55 Uhr kam es in der Werkstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Kräfteaufwand der Polizei, der Feuerwehr und dem THW Hameln. Der 83-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz aus Hameln habe beabsichtigt, sein Fahrzeug vor dem Fachmarkt "Hammer" abzuparken. Den ersten Erkenntnissen nach sei er während des Parkvorganges vom Bremspedal auf das Gaspedal gerutscht. Infolgedessen fuhr er mit seinem Fahrzeug durch die Schaufensterscheibe und kam letztendlich im Markt zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, dennoch kam es zu einem massiven Sachschaden am unfallverursachenden Fahrzeug sowie der Schaufensterscheibe und der Einrichtung im Verkaufsraum des Fachmarktes. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Verkehrsunfalls wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

