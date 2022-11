POL-EL: Heede - Dachrinnen gestohlen

Schüttorf (ots) - Am Sonntag zwischen 4 und 19.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Container eines Autohauses an der Euregiostraße in Schüttorf. Sie entwendeten mehrere Reifen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

