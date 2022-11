POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag zwischen 21 und 1 Uhr haben bislang unbekannte Täter aus der Steinstraße in Schüttorf ein dort im Rahmen der Weihnachtsaktion vom Pluspunkt Schüttorf aufgestellten Weihnachtsbaum entwendet. Der Baum wurde dort in einem mit Sand gefüllten Kübel platziert und mit einer Eisenplatte an der Schnittkante gegen Diebstahl und äußeren Einflüssen fixiert. Die Täter brachten den ...

mehr